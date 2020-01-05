شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. تعادل سلبى بين الزمالك وطنطا.. أونش يُهدر والأبيض يُسدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت أول ربع ساعة من عمر لقاء الزمالك وطنطا، بالتعادل السلبى بين الفريقان، فى المباراة المُقامة بينهما حاليًا على ستاد غزل المحلة، فى الجولة الجولة الثانية عشر من مسابقة الدورى الممتاز، فى اللقاء الذى يديره تحكيميًا إبراهيم نور الدين.

ودخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون:"محمد صبحى فى حراسة المرمى، أحمد عيد ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، محمد حسن ويوسف أوباما وأمامهما كريم بامبو ومحمد أوناجم وإسلام جابر فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم".

بينما دخل طنطا المواجهة بتشكيل يضم كلاً من:"على فرج فى حراسة المرمى، محمد الشاذلى ومحمد العشرى وسليمان عبد ربه وإيهاب سمير فى خط الدفاع، حسام غالى ووليد عادل ومحمود كابونجا فى خط الوسط، أحمد الالفي وأحمد فهمي ومحمد ماجد أونش فى خط الهجوم".

جاءت الدقائق الأولى بتمركز دفاعى جيد للاعبى طنطا وسط محاولات للزمالك من أجل الاستحواذ إلا إن الخطورة الأولى جاءت لصالح أبناء السيد البدوى فى الدقيقة 7 من خلال عرضية عن طريق أحمد الألفى قابلها أونش بتصويبه أعلى من مرمى محمد صبحى، اعقبها احتساب الحكم إبراهيم نور الدين ركلة حرة لصالح الزمالك فى الدقيقة 8 على منطقة جزاء طنطا بعدما أمسك على فرج حارس طنطا الكرة من خارج الـ18 ليحصل على إنذار أصفر، إلا إن تسديدة كريم بامبو لاعب الزمالك ردت من الحائط وواصل الفريق الأبيض محاولات على مرمى طنطا بهدف خطف هدف التقدم وسط اعتماد على العرضيات وتحركات إسلام جابر وأوناجم.