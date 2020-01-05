شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. 10% تكشف سر موافقة فايلر على رحيل صالح جمعة من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مُقرّب من السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى رؤية الأخير حول صالح جمعة لاعب وسط الفريق، موضحاً أن المدير الفنى يرى أن صالح من أفضل لاعبى الدورى المصرى من حيث المهارات والقدرات الفنية الخاصة.

ومنح فايلر أدارة الأهلى الضوء الأخضر للاستغناء عن صالح جمعة فى يناير الجارى، وبدأت الإدارة الحمراء بالفعل فى تسويق اللاعب داخل أو خارج مصر وأن كان الأقرب هو رحيل اللاعب لإحدى الدوريات العربية.

على الصعيد ذاته، نفى حمادة صدقى المدير الفنى للهلال السودانى رغبة ناديه فى التعاقد مع صالح جمعة على سبيل الاعارة لنهاية الموسم، مؤكداً أن الهلال يبحث عن التعاقد مع لاعبين من الدورى السودانى بالإضافة للاعب أفريقى، وقال صدقى: "صالح جمعة لاعب كبير ومميز وأى نادى يتمناه بكل تأكيد، لكن لم يحدث أى تواصل سواء مع الأهلى أو اللاعب، لا نفكر فى ضم صالح جمعة فى الوقت الحالي"، وتابع حمادة صدقى، "هناك تفكير لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين من الدورى السودانى بجانب لاعب أفريقى آخر، سيكون هناك اجتماع مع الإدارة خلال الفترة المقبلة".

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