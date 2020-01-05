شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العزيز غنيم رئيسا لبعثة الملاكمة فى معسكر كوبا استعدادا لأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوجه صباح غدا الأثنين ، بعثة منتخب الملاكمة إلى كوبا للدخول فى معسكر مغلق إستعدادا لبطولة أفريقيا المقرر اقامتها شهر فبراير المقبل فى داكار بالسنغال و المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 ، برئاسة عبد العزيز غنيم رئيس إتحاد اللعبة .

تضم قائمة اللاعبين فى المعسكر كلا من محمد جلال وصبرى جمال وعمر العوضى وأحمد حسام وعبد الرحمن عرابى ويوسف كرار ويسرى رزق ومصطفى فهمى .

ومن المقرر أن يرأس عبد العزيز غنيم رئيس الاتحاد البعثة فى بطولة أفريقيا.

خاض منتخب الملاكمة معسكر مغلق فى شهر ديسمبر الماضى فى أذربيجان فى إطار خطة الإستعداد لبطولة أفريقيا المؤهلة للأولمبياد .

و حرص وزير الشباب و الرياضة الدكتور أشرف صبحى على مقابلة البعثة قبل السفر إلى معسكر أذربيجان الماضى من أجل الشد من أذرهم .

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وأعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص تمنياته للاعبي المنتخب الوطني للملاكمة بالتوفيق في الإعداد المخطط لهم من قبل اتحاد الملاكمة والمعسكرات التدريبية التي يشاركون بها استعدادًا لمختلف البطولات، ومنها البطولة المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، مشيرًا إلى حرص الوزارة على دعم جميع الاتحادات الرياضية من أجل تنفيذ خططها إعدادًا للاعبي مصر في جميع الألعاب.

ومن جانبه، أوضح رئيس اتحاد الملاكمة أن إقامة معسكر كوبا إعداد جيد للاعبين ، مشيرا إلى أن خطة الإتحاد تطبق من أجل السعى على الهدف المنشود و عو العودة بميدالية اولمبية من طوكيو.

يذكر أن الملاكم عبد الرحمن عرابى حصل على الميدالية الفضية فى منافسات وزن 81 كجم للملاكمة بدورة الألعاب العسكرية بالصين اكتوبر الماضى بالخسارة من بطل أوزبكستان 5 /0 فى النهائى.

وتأهل الملاكم عبد الرحمن عرابى إلى نهائى وزن 81 كجم بالفوز على بطل كازاخستان بنتيجة 3 / 2 فى نصف النهائى.