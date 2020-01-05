شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الدراويش يستعين بالتسجيلات قبل لقاء بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الجهاز الفنى للإسماعيلى فى مشاهدة عدة مباريات مسجلة لفريق بيراميدز خلال مشواره بمسابقة الدورى الممتاز ، يأتى ذلك للتعرف بشكل تفصيلى على نقاط القوة والضعف عن المنافس، سعيا لحصد نتيجة إيجابية من أجل تحسين ترتيب الفريق بجدول المسابقة، ويتطلع الدراويش لاستعادة مسيرة الانتصارات بالدورى على حساب الفريق السماوى خلال المباراة التى ستجعهما بعد غد الثلاثاء.

وأكد أدهم السلحدار، مدرب الإسماعيلى، أن بيراميدز فريق مميز ويضم لاعبين على مستوى عالٍ فى كافة الخطوط، لذلك فإن المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق. ويستضيف بيراميدز الدراويش مساء الثلاثاء على ملعبه فى إطار الأسبوع الــ12 من عمر الدورى المحلى، ويحتل بيراميدز المركز السادس بجدول ترتيب الدورى برصيد 16 نقطة بعدما لعب 11 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى مثلها وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكهم 14، فيما يحتل الإسماعيلى الذى رفع دعوى قضائية لإلزام الجبلاية بتطبيق الفار المركز الحادى عشر برصيد 14 نقطة بعدما لعب 11 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكهم 11.

وأضاف مدرب الدراويش، ”جميع لاعبى بيراميدز كبار، لن أذكر لاعبا بعينه، لذلك سنلعب أمامهم بتركيز كبير وعدم منحهم الارتياحة فى اللعب من أجل إيقاف خطورتهم”.

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وتابع السلحدار، ”العمل الفترة الماضية تركز على تصحيح الأخطاء التى ظهرت جليا بالمباريات الأخيرة، فضلا عن تعزيز نقاط القوة لدينا من أجل استعادة مسيرة الانتصارات”، وأتمنى التوفيق أ فى اختيار 11 رجلا فى الملعب، يقدمون أفضل ما لديهم والنتيجة فى النهاية ستكون للأفضل فى استغلال الفرص والذى سيحالفه التوفيق”.

وتابع مدرب الدارويش، ”الفوارق بين الأندية أراها طفيفة للغاية، التفوق دائما يكون من نصيب الذى يبذل قصارى جهده ويكون لديه الروح والعزيمة والإرادة لحصد الانتصار، وهو ما نسعى إليه، ضيق فارق النقاط بين الفرق يسهم بالقفر أو التراجع لعدة مراكز بجدول الترتيب”.

ولعب 18 لاعبا بقميص الإسماعيلى وبيراميدز “بمسماه القديم والحالى” وهم: محمد الجيلانى وأيمن المحمدى وشريف مدحت (حارس مرمى) وأحمد سعيد “أوكا” وعبد الله الشحات وبنسون شيلونجو وعفروتو ومهند لاشين ومحمد فتحى وعمر فتحى “سافيولا” وسليم عبد الخالق ومحمود أبوجودة وعلى جبر وعبد الله السعيد وإبراهيم حسن وطارق طه وأحمد على وجون أنطوى.

وسبق لمدرب واحد تدريب الفريقين وهو الفرنسى سبستيان ديسابر والذى أقيل من الفريق الوليد.