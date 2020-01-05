شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير الحكم يبرىْ طارق حامد.. وإيقافه مباراة واحدة بعد الطرد أمام أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة على إيقاف طارق حامد لاعب وسط الزمالك مباراة واحدة، عقب حصوله على البطاقة الحمراء فى المباراة الاخيرة فى الدورى أمام أسوان.

وكشف مصدر بلجنة المسابقات ، أن طارق سامى حكم مباراة الزمالك وأسوان ، برأ طارق حامد لاعب الفريق الأبيض من تهمة التفوه بلفظ خارج ما تسبب فى حصوله على انذار ثان ومن ثم طرده، وكتب الحكم فى تقريره أن الطرد بسبب الاعتراض على قرار الانذار الأول.

وتحدث طارق حامد، عن سبب حصوله على إنذار ثانٍ فى لقاء أسوان ما أدى إلى طرده، و توجيه حديث للحكم تسبب فى حصوله على ذلك الإنذار، مؤكدًا فى أنه لم يقل شيئًا للحكم يستوجب حصوله على إنذار، مكتفيًا بذلك التعليق على الواقعة التى شهدها لقاء فريقه أمام أسوان فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت لصالح الأبيض بهدفين دون رد.

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وحرص عدد من نجوم الزمالك على دعم طارق حامد بعد طرده من المباراة، وعلى رأسهم تامر عبد الحميد دونجا مدرب الفريق السابق الذى قال فى تغريدة له، "مش عارف هو طارق حامد مزعلك أوى كدة ليه، بس جماهيرك فى ضهرك وتدعمك.. اجمد يا بطل.. أنت القلب النابض لجماهير الزمالك.. أنت أحسن لاعب وسط مدافع فى مصر وأفريقيا.. أنت روح الزمالك المقاتل فى الملعب لا يهزك خليك قوى زى ما حنا متعودين"، ونشرها طارق حامد عبر "الاستورى" الخاص به على حسابه على إنستجرام معلقا عليها بشكره لدونجا بعبارة، "حبيبى يا دونجا يا تاريخ".

وحصل طارق حامد على راحة لمدة يومين بإذن من الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، بعد تأكد غيابه عن مباراة طنطا للإيقاف، والتى ستقام اليوم الأحد، على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، وسيفقد الأبيض خلال هذه المباراة لخدمات الثنائى طارق حامد والتونسى فرجانى ساسى، الذى حصل هو الأخر على الإنذار الثالث خلال مباراة أسوان، ليتأكد غيابه عن المباراة المقبلة.