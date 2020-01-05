شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شبيطة يتعادل لمصر المقاصة بهدف من رأسية فى شباك المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل مصطفى شبيطة لاعب وسط المقاصة هدف التعادل لفريقه 60 من عمر المباراة بعد رأسية قوية سكنت شباك محمود أبو السعود حارس المقاولون لتصبح النتيجة 1/1، خلال المباراة المقامة حالياً بين الفريقين على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري العام.

كان الشوط الأول قد انتهى بتقدم ذئاب الجبل بهدف نظيف سجله سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون في الدقيقة 47 والأخيرة من الوقت بدل الضائع.

وبدأ المقاولون العرب المباراة بتشكيل مكون من:

محمود أبو السعود، أمير عابد، محمد سمير، إبراهيم صلاح، محمد طلعت، حسن الشامي، محمد مجلي، فاروقا نور الدين، لويس إدوارد، معروف يوسف، سيف الجزيري.

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في بدأ المقاصة اللقاء بتشكيل مكون من:

محمود حمدي، أحمد مودي، عاصم سعيد، عصام صبحي، أحمد محسن، مصطفى شبيطة، ميدو جابر، محمد مسعد، شيميلس بيكلي، عمرو مرعي، محمد كناريا.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 8 لقاءات وتعادل فى مباراة وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه ستة أهداف فى المقابل يحتل مصر المقاصة المركز الخامس عشر برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى ثلاثة وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً.

ويسعى عماد النحاس لرفع مستوى أداء المقاولون العرب في المباريات المقبلة، حيث أكد مدرب ذئاب الجبل أن فريقه لم يكن الأفضل خلال مباراة الاتحاد التي انتهت بفوز المقاولون بهدف نظيف، ولكنه يسعى خلال المباريات المتبقية في الاهتمام برفع الأداء بنفس قدر اهتمامه بحصد الثلاث نقاط ، ويمتلك المقاولون العرب ثاني أقوى خط دفاع في الدوري العام حتى الآن بعد النادي الأهلي، حيث لم تستقبل شباك المقاولون سوى 7 أهداف فقط خلال 11 مباراة فيما سجل مهاجمو الذئاب 14 هدفاً ، ويعتبر محمد سالم هو هداف المقاولون العرب برصيد 5 أهداف ويأتي محمد سمير مدافع الفريق في المرتبة الثانية برصيد 4 أهداف.