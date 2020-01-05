شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضري يعتذر عن حضور حفل اختيار أفضل لاعب في أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذر عصام الحضري حارس مرمى الأهلي والزمالك ومنتخب مصر الأسبق، عن حضور حفل توزيع جوائز احسن لاعب في افريقيا لعام 2019 ومباراة الاساطيرالمقررإقامتهم في مصر، وذلك بسبب تواجده خارج البلاد لقضاء فترات معايشة.

وكتب الحضري عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: اتقدم بإعتذاري للاتحاد الافريقي لكرة القدم و القائمين على اختيار النجوم المشاركة في حفل توزيع جوائز احسن لاعب في افريقيا لعام 2019 المقام بمصر و مباراة الاساطير عن عدم لحاقي بالحدث بعد اختيارهم لي بسبب فترات المعايشة التي اقضيها حاليا خارج مصر تمنياتي بالتوفيق.

وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" القائمة النهائية للاعبين المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب فى أفريقيا لعام 2019، وضمت كلاً من: محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزي، ورياض محرز نجم منتخب الجزائر ونادى مانشستر سيتى الإنجليزي، وساديو مانى لاعب منتخب السنغال وليفربول الإنجليزى، فيما تواجد طارق حامد، لاعب وسط الزمالك ضمن القائمة المرشحة للحصول على لقب أفضل لاعب داخل أفريقيا.

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ويجتمع غدا تحت سفح الأهرامات عدد من نجوم العالم فى كرة القدم، من أجل إقامة مباراة خيرية تضم ضيوف حفل جوائز الأفضل فى القارة السمراء لعام 2019، والذى سيعقد بسهل حشيش فى الغردقة الثلاثاء المقبل، ويقام الحفل فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمنطقة آثار الهرم، بحضور عدد كبير من نجوم كرة القدم فى العالم، يصل عددهم حسب تأكيد الحجز لـ 400 شخصية عالمية.

ومن المقرر أن يشهد أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة مباراة الأساطير بين نجوم العالم، وذلك قبل حفل اختيار الأفضل، وقام بالترحيب بأساطير كرة القدم وخلال زيارتهم لمصر فى بلدهم الثانى.