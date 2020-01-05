شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل انطلاق دوري القسم الثاني إلى 19 يناير بدلاً من 12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة مسابقات القسم الثانى باتحاد الكرة برئاسة خالد كامل، إنطلاق مباريات الدور الثانى لدورى القسم الثانى "الممتاز ب" يوم 19 يناير الجارى بدلا من 12 من نفس الشهر كما كان مقررا.

وأرجعت اللجنة قرارها إلى رغبتها فى حصول الأندية على فترة راحة كافية بين الدورين بعدما انتهت مباريات الدور الأول وكأس مصر مبكرا.. وأخطر اتحاد الكرة أندية القسم الثانى والمناطق على مستوى الجمهورية بالموعد الجديد.

وأعلنت لجنة مسابقات القسم الثاني باتحاد الكرة، مؤخرا العديد من القرارات عقب مناقشة تقارير الحكام والمراقبين عقب انتهاء الجولة الأخيرة من عمر مسابقة القسم الثانى، وقررت اللجنة إيقاف أمير مدحت أحمد لاعب البنك الأهلى مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث فى مباراة فريقه أمام بترول اسيوط، وإيقاف رامز ميلاد شحاتة لاعب نادى ديروط مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة فريقه امام نادى محافظة الفيوم بالإضافة الى عقوبة لجنة الانضباط .

كما اتخذت اللجنة العديد من العقوبات أبرزها:

- إيقاف طارق محمد فضل لاعب ديروط مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث فى المباراة نفسها.



- إيقاف كريم رأفت إبراهيم السيد ومحمد محمد رفعت عبد الغنى لاعبى نادى محافظة الفيوم مباراة واحدة لحصولهما على الإنذار الثالث في مباراة فريقهما امام ديروط.



- إيقاف بلال سالم سعد جمعة لاعب نادي بنى سويف مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة فريقه امام طهطا .

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- التنبيه على نادي الداخلية بمخاطبة الجهات الأمنية لتكثيف حضورها لتأمين جميع عناصر اللعبة أثناء إقامة المباريات على ملعب النادي مستقبلاً لعدم توقيع عقوبات مضاعفة.



- إيقاف سمير فكري محمد لاعب نادي الداخلية مباراة واحدة " لتكرار حصوله على الإنذار الثالث و توقيع غرامة مالية علية مقدارها 250 جنيهاً " مائتان وخمسون جنيهاً " تسدد بمعرفة النادي لخزينة الاتحاد.



- ايقاف محمود ابراهيم كامل شعلان لاعب نادي الجمهورية بشبين الكوم مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة فريقه امام الداخلية.



- ايقاف حسام فتحي رجب لاعب نادي الزرقا مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة فريقه امام منتخب السويس .



- ايقاف فرانسيس مانتي لاعب نادي أبوقير للأسمدة مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة فريقه امام العاب دمنهور .

- ايقاف عمرو علي احمد عبدالمقصود لاعب نادي العاب دمنهور مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة فريقه امام أبوقير للأسمدة.



- ايقاف محمد مصطفي محمد ابوشعيشع لاعب نادى النجوم مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثاني والطرد فى مباراة فريقه امام بتروجت.