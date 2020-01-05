الاتحاد السكندري يختتم تدريباته لمواجهة إنبي

اختتم الفريق الأول بفريق الاتحاد السكندري تدريباته بقيادة طلعت يوسف استعدادًا لمواجهة إنبي والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل، على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع الـ12من الدوريالمممتاز.
ويسعى الاتحاد للعودة إلى طريق الانتصارات بعدما تلقى الفريق الخسارة في آخر ثلاثة مباريات أمام الأهلي والإسماعيلي والمقاولون.
ويحتل الاتحاد السكندري المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 20 نقاط.
وكان الاتحاد واصل الي ربع النهائي البطولة العربية وتعرض للخسارة أمام الإسماعيلي في الذهاب ومن المقرر أن يلتقي الفريقن في الأياب يوم 24 باستاد الإسماعيلي.شايش
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