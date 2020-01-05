سلة سموحة تحت 16 عامًا تقترب من التتويج ببطولة منطقة الإسكندرية

اقترب فريق نادي سموحة لكرة السلة تحت 16 سنة بنين من التتويج بلقب بطولة منطقة الإسكندرية وذلك بعد تغلبه علي نظيره سبورتنج 70/64 في المباراة التي أقيمت بينهما علي صالة الأخير في إطار مباريات تحديد بطل المنطقة ليحقق سموحة القوز الثاني من ثلاث مباريات.

وكان سموحة قد فاز باللقاء الماضي 84/67 معوضا خسارته المفاجئة في اللقاء الأول 38/45.

وحقق الفريق الفوز في الدور التمهيدي علي فرق الجياد 77/8 ثم سبورتنج (أ) 66/61 ثم الشبان المسلمين 44/10 ثم الأوليمبي (أ) 51/19 ثم الجياد 47/18 ثم الشبان المسلمين 98/28 ثم الأوليمبي

58/21 ثم الفوز في دور الثمانية علي الأنفوشي 72/47 العودة والذهاب 61/26 ثم الفوز في الدور قبل النهائي علي سان مارك (أ) المجتهد 69/48 في اللقاء الفاصل بعد أن فاز عليه في لقاء العودة 68/50 معوضا خسارته ذهابا 49/53.

تضم قائمة الفريق النجوم: إياد عنان عابد عوض ومحمد إيهاب زغلول عطية ومحمد أشرف على مصطفى ومهند أسامة ربيع ابوزيد قاسم وعبد الرحمن أحمد محمد جلال وعبد الله ممدوح حسن أحمد ومحمد أحمد عبد

الرؤوف أحمد ويحيى على محمد كمال الدين وجاسر هشام محمد عمر منصور وكريم أحمد عبد الحميد أحمد وأحمد محمد سامى حسين ندا ومحمد أحمد فكرى خليل وكريم أحمد كامل محمد الحديدي ويحيى أشرف خليل ابراهيم وزياد عرفان مصطفى محمود وأحمد سليمان عبد السلام وعمر عبد المحسن عبد العزيز وحمزه محمد عبد الحميد يوسف.

بينما يضم الجهاز الفني: الكابتن تامر أحمد توفيق مدرب والكابتن علي أمين مساعد مدرب والكابتن محمد أحمد عليوه إداري والدكتور محمد صالح طبيب والكابتن أدهم نبيل مدرب الأحمال البدنية تحت إشراف الكابتن طارق وصفى المدير الفني لقطاع الناشئين والكابتن أحمد عبد اللطيف رئيس الجهاز الإداري والكابتن عماد هاشم المشرف الرياضي لكرة السلة والكابتن أيمن المطراوى المدير الفني لكرة السلة.