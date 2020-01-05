بالصور.. فعاليات الجلسة الخامسة من مؤتمر المبادرات الشبابية

اختتمت فعاليات الجلسة الخامسة من مؤتمر المبادرات الشبابية والتي أقيمت تحت عنوان "دور مؤسسات المجتمع المدني في مواجهة الإرهاب والتطرف" والذي يقام خلال الفترة من ٤ إلي ٦ يناير ٢٠٢٠ بجامعة الدول العربية.

تهدف الندوة إلي إيضاح أهمية دور المجتمع المدني في أن يقف مساندا للدولة من أجل مواجهة الإرهاب والتطرف، بالإضافة إلى حث الشباب علي المشاركة في الحياة السياسية

والاجتماعية، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي التي تعمل علي دمج الشباب في المجتمع والحفاظ علي وحدة المجتمع وتماسكه.

كما تطرقت الندوة أيضا إلي الافكار الثقافية المتشددة والتي تقف حائلا أمام تقدم الدول بأفكارها القديمة والمختلفة عن الأفكار المعاصرة والتي تمثل عائقا أمام المجتمع في النهوض والتطور.

أدار الجلسة الدكتورة نهى بكر عضو الهيئة الاستشارية بالمجلس المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وأستاذ مساعد بكلية العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة وعضو في لجنة العلوم السياسية بالمجلس الأعلي للثقافة، وكذلك عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، وبحضور كل من الدكتور سمير مرقص المفكر السياسي وكاتب صحفي بالأهرام، الدكتور أحمد زايد أستاذ الاجتماع السياسي وعميد كلية الآداب جامعة القاهرة سابقا، وعضو مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية للتدريب، الأستاذ حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.