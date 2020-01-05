سله الأوليمبي 16 سنة بنات تفزن على الجيش

حقق فريق نادي الأوليمبي 16 سنة بنات فوز مستحق علي نظيره الجيش للمرة الثانية علي التوالي بنتيجة 30/60 ضمن بطولة منطقة إسكندرية لتحديد المراكز من الخامس للثامن. الخامس للثامن. الجهاز الفني:

ك/ علي فؤاد .. المشرف العام على كرة السلة.

ك/ محمد شوقي .. مدير فني الفريق الأول سيدات والمشرف على قطاع الناشئين.

ك/ عمرو السيكو ..مدير فني الفريق.

ك / معتز محمد .. مدير إداري قطاع كرة السلة.

ك / رنا حمدي .. إدارى الفريق.

د / سلمي السيد .. علاج طبيعي وإصابات ملاعب. سيدات والمشرف على قطاع الناشئين.ك/ عمرو السيكو ..مدير فني الفريق.ك / معتز محمد .. مدير إداري قطاع كرة السلة.ك / رنا حمدي .. إدارى الفريق.د / سلمي السيد .. علاج طبيعي وإصابات ملاعب.

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