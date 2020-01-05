يد الأوليمبي 2002 يتوج ببرونزية كأس مصر

حقق فريق نادي الأوليمبي لكرة اليد 2002 أولاد فوز مستحق علي نظيره الشمس بنتيجة 29/28 وحصل علي المركز الثالث والميدالية البرونزية بكأس مصر للشباب مواليد 2002، وحصل الزمالك على المركز الأول وسبورتنج الثانى. البرونزية بكأس مصر للشباب مواليد 2002، وحصل الزمالك على المركز الأول وسبورتنج الثانى. الجهاز الفني :

ك / شريف مرسي .. رئيس الجهاز.

ك/ وليد المرسي.. مشرف عام علي كرة اليد.

ك/ سامح جمعه .. مدرب فريق.

ك/ مصطفي أحمد .. مساعد مدرب.

ك/ وائل الفرماوي.. إداري.

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