شاهد بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون بكأس إنجلترا هنا

يستعد ليفربول لمواجهة قوية أمام إيفرتون في ديربي الميرسيسايد، مساء اليوم الأحد، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويسعى ليفربول للفوز من أجل العبور إلى الدور القادم، خاصة أن المباراة ذات طابع خاص، لما بين

الفريقين من صراع تاريخى باعتبارهما من مدينة ليفربول.

ويدخل ليفربول المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما فاز على شيفيلد يونايتد بهدفين

دون رد، سجلهما محمد صلاح وساديو مانى ليعزز صدارته لجدول الدورى بعد أن رفع

رصيده إلى ٥٨ نقطة مبتعدًا عن أقرب منافسيه ليستر سيتى بفارق ١٣ نقطة.

شاهد مباراة ليفربول وإيفرتون

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موعد مباراة ليفربول وإيفرتون

يكون موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في كأس الاتحاد الإنجليزي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وأيضًا في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بالإضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي.