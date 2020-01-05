شاهد..إبراهيم صلاح بوزن زائد خلال مباراة المقاولون والمقاصة

ظهر إبراهيم صلاح، لاعب المقاولون العرب الحالي، والزمالك السابق، بوزن زائد خلال مباراة فريقه أمام المقاصة التي جمعتهما عصر اليوم الأحد،

ضمن الأسبوع الـ12 من الدوري الممتاز.

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي صورة إبراهيم صلاح، الذي يظهر فيها

بوزن زائد خلال المباراة، التي أنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل الفريقين.

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وانضم إبراهيم صلاح صاحب الـ32 عامًا، إلى نادي المقاولون العرب في الانتقالات الصيفية لعام 2017، قادمًا من صفوف الزمالك.