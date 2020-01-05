الإسماعيلي يدرس بيراميدز بالفيديو

بدأ الجهاز الفني للإسماعيلي فى مشاهدة عدة مباريات مسجلة لفريق بيراميدز خلال مشواره بمسابقة الدوري المصري الممتاز .

يأتى ذلك، من أجل التعرف بشكل تفصيلى على نقاط القوة والضعف عن المنافس، سعيًّا لحصد نتيجة إيجابية من أجل تحسين ترتيب الفريق بجدول المسابقة.

أكد أدهم السلحدار مدرب الإسماعيلى أن بيراميدز فريق مميز ويضم لاعبين على مستوى عالٍ فى كافة الخطوط

لذلك المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق.

ويستضيف بيراميدز نظيره الإسماعيلي مساء الثلاثاء القادم على ملعب الدفاع الجوي فى إطار منافسات الجولة الــ12 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

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وأضاف السلحدار:"جميع لاعبى بيراميدز كبار ، لن أذكر لاعب بعينه لذلك سنلعب أمامهم بتركيز كبير وعدم منحهم الارتياحة

فى اللعب من أجل إيقاف خطورتهم".

وواصل السلحدار قائلًا :"العمل الفترة الماضية تركز على تصحيح الأخطاء التى ظهرت جليًّا بالمباريات الأخيرة فضلًا عن تعزيز نقاط القوة لدينا من أجل استعادة مسيرة الانتصارات".

واختتم السلحدار حديثه قائلًا :"الفوارق بين الأندية أراها طفيفة للغاية، التفوق دائمًا يكون من نصيب الذى يبذل قصارى جهده ويكون لديه الروح والعزيمة والإرادة لحصد الانتصار وهو ما نسعى إليه، ضيق فارق النقاط بين الفرق يسهم بالقفر أو التراجع لعدة مراكز بجدول الترتيب".