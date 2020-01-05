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اعتذر عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، لعدم تمكنه من حضور حفل توزيع جوائز أحسن لاعب في أفريقيا 2019 المقام بمصر.
وقال عصام الحضري في تغريده له اليوم الأحد، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اتقدم بإعتذاري للاتحاد الافريقيلكرة القدم و القائمين على اختيار النجوم المشاركة في حفل توزيع جوائز احسن لاعب في افريقيا لعام 2019 المقام بمصر و مباراة الاساطير عن عدم لحاقي بالحدث بعد اختيارهم لي بسبب فترات المعايشة التي اقضيها حاليا خارج مصر".
ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2019 ، يوم الثلاثاء القادم بمدينة الجونة بالغردقة، في حضور كوكبة من أساطير الكرة الأفريقية.
ويتنافس ثلاث لاعبين على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا هذا العام، وهم محمد صلاح لاعب ليفربول ونجم منتخب مصر، بالإضافة إلى الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، وأخيرًا السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول.
كانت هذه تفاصيل خبر الحضري يعتذر لـ"كاف" عن حضور حفل الأفضل في أفريقيا 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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