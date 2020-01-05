أدهم السلحدار: الإسماعيلي يعمل على إيقاف خطورة بيراميدز

أكد أدهم السلحدار المدير الفني المؤقت لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلى أن بيراميدز فريق مميز ويضم لاعبين على مستوى عالٍ فى كافة الخطوط لذلك المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق.
ويستضيف بيراميدز نظيره الإسماعيلي مساء الثلاثاء القادم على ملعب الدفاع الجوي فى إطار منافسات الجولة الــ12 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.
وأضاف السلحدار: "جميع لاعبى بيراميدز كبار، لن أذكر لاعب بعينه لذلك سنلعب أمامهم بتركيز كبير وعدم منحهم الارتياحة فى اللعب من أجل إيقاف خطورتهم".
وواصل السلحدار قائلًا: "العمل الفترة الماضية تركز على تصحيح الأخطاء التى ظهرت جليا بالمباريات الأخيرة فضلا عن تعزيز نقاط القوة لدينا من أجل استعادة مسيرة الانتصارات".
وتابع السلحدار: "أتمنى أن نوفق فى اختيار 11 رجلا فى الملعب، يقدمون أفضل مالديهم والنتيجة فى النهاية ستكون للأفضل فى استغلال الفرص والذى سيحالفه التوفيق".
واختتم مدرب الدراويش حديثه قائلًا: "الفوارق بين الأندية أراها طفيفة للغاية، التفوق دائما يكون من نصيب الذى يبذل قصارى جهده ويكون لديه الروح والعزيمة والإرادة لحصد الانتصار وهو ما نسعى إليه، ضيق فارق النقاط بين الفرق يسهم بالقفر أو التراجع لعدة مراكز بجدول الترتيب".
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