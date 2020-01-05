نتيجة مباراة الاهلي وإف سي مصر فى الدوري المصري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراته امام فريق إف سي مصر، فى احدي مباريات اليوم الاحد 5-1-2020 على ارضية “ستاد القاهرة الدولي”، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ12 والمؤجلة من يوم 23-12-2019 فى الدوري المصري الممتاز.

تنطلق مباراة الاهلي واف سي مصر مساء اليوم فى تمام الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت مكة، 17:30 بتوقيت جرينتش.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 27 نقطة جمعها من الفوز في 9 مباريات محققاً العلامة الكاملة، ويتبقى له مباراتين مؤجلتين نتيجة مشاركته في دوري ابطال افريقيا، فيما يحتل اف سي مصر المركز الـ 12 في جدول الدوري برصيد 11 نقطة من 11 مباراة.

وحقق الاهلي فوزاً سهلاً بالجولة الماضية خارج ملعبه امام مصر المقاصة بهدفين دون مقابل، وحقق ايضاً ضيف الاهلي اليوم نادي مصر فوزاً هاماً على ملعبه امام فريق طنطا لصالح نفس الجولة.

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وسيفتقد الأهلي فى مباراة اليوم للعديد من اللاعبين في مباراة نادي مصر للإصابة وهُم حمدي فتحي، ، محمد محمود، رمضان صبحي بالإضافة إلى سعد سمير الذي تعرض لقطع في وتر أكيليس في لقاء بلاتينيوم، كما هناك شك من مشاركة كل من حسين الشحات وجونيور أجايي بسبب معاناتهما بإصابات عضلية خفيفة، ولكن من المتوقع أن يلحقوا بالمباراة.

جدير بالذكر ان لقاء الاهلي ونادي مصر اليوم يعتبر الاول بين الفريقين فى جميع المسابقات.