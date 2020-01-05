نتيجة مباراة الوداد الرياضي ونهضة الزمامرة فى الدوري المغربي

يترقب عشاق الدوري المغربي للمحترفين، مساء اليوم الأحد 5-1-2020، مباراة قوية تجمع بين فريقي الوداد الرياضي، ونظيره نهضة الزمامرة، ضمن منافسات مباريات اليوم بالجولة التاسعة للبطولة الاحترافية.
تنطلق مباراة الوداد ونهضة الزمامرة مساء اليوم فى تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت مكة، 16:00 بتوقيت جرينتش.
يدخل الفريقان المباراة بحثًا عن الفوز من أجل مواصلة مشوارهما في البطولة بشكل جيد، والتقدم خطوة جديدة في جدول ترتيب البطولة.
ويحتل فريق الوداد الرياضي البيضاوي حاليًا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة من 10 مباريات، بينما يحتل نهضة الزمامرة المركز الـ 11 برصيد 12 نقطة.
ويحتضن ملعب “المركب الرياضي محمد الخامس” في الدار البيضاء، والذي يتسع لـ 80 ألف متفرج، مباراة الوداد الرياضي ونهضة الزمامرة في الدوري المغربي للمحترفين.
واستطاع الوداد ان يحقق الفوز على ملعبه فى الجولة الماضية امام المغرب التطواني بنتيجة 2-1، بينما خسر نهضة بركان بالجولة الماضية خارج ملعبه امام مولودية وجدة بنتيجة 2-1.
جدير بالذكر ان مواجهة اليوم بين الوداد ونهضة الزمامرة، تعتبر الأولي فى تاريخ الفريقين فى جميع المسابقات.
وسوف يتم بث مباراة الوداد الرياضي ونهضة الزمامرة في الدوري المغربي للمحترفين، عبر قناة بي. إن سبورتس إتش دي المفتوحة، وقناة الرياضية المغربية أتش دي.
ويدير مباراة الوداد الرياضي ونهضة الزمامرة، الحكم رضوان جيد.
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