بث مباشر | مشاهدة مباراة طنطا والزمالك في الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لأحداث مباراة طنطا والزمالك في الدوري المصري، الجولة 12، بعد عصر اليوم الأحد 5-1-2020.

المباراة تنطلق في تمام الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي، 15:00 بتوقيت جرينيتش، و18:00 بتوقيت السعودية، ويستضيفها ملعب غزل المحلة.

يحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل هذا اللقاء، وفي جعبته 18 نقطة من 10 مباريات، ويسعى الفريق الأبيض للفوز على طنطا من أجل استغلال تعادل المقاولون العرب مع مصر المقاصة في وقت سابق اليوم الأحد.

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أما طنطا ففي جعبته 10 نقاط من 11 مباراة قبل خوضه لهذا اللقاء، ويريد تحسين وضعيته في جدول الترتيب تحت قيادة المدرب أيمن المزين، خاصةً وأنا ملاحقيه مصر المقاصة والجونة لديهما 11 نقطة.

طنطا 0-1 الزمالك

????ستاد غزل المحلة (المحلة الكبرى)

جارية الآن

???? أهلاً وسهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة طنطا والزمالك..

????????‍???? سيكون معكم في هذه المباراة “محمود ماهر” من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

الزمالك يعود إلى ملعب غزل المحلة بعد غياب 800 يوم عن آخر مباراة لعبها هناك.

????????‍♀️ يدير هذا اللقاء الحكم إبراهيم نور الدين.

???? تشكيلة طنطا اليوم: علي فرج – إيهاب سمير – عبد ربه سليمان – محمد الشاري – محمد الشاذلي – محمود كابونجا – حسام غالي – أحمد الألفي – وليد عادل – أحمد فهمي بكر – محمد ماجد.

علي فرج – إيهاب سمير – عبد ربه سليمان – محمد الشاري – محمد الشاذلي – محمود كابونجا – حسام غالي – أحمد الألفي – وليد عادل – أحمد فهمي بكر – محمد ماجد. ???? تشكيلة الزمالك اليوم: محمد صبحي – عبد الله جمعة – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام – أحمد عيد – محمد حسن – يوسف أوباما – إسلام جابر – كريم بامبو – محمد أوناجم – عمر السعيد

1″ ???? صافرة بداية اللقاء..

3″ محاولة سريعة للزمالك لتهديد مرمى طنطا،. وركلة ركنية تنفذ وتشتت من المدافعين.

4″ السيطرة لصالح الزمالك ويبدو أن الفريق عازم على تسجيل الأهداف من الأطراف.. يوجد تقدم مستمر لأوناجم وأحمد عيد.

7″ أووووووووووه…أول فرصة حقيقية في المباراة من نصيب طنطا،، كرة عرضية من الجهة اليسرى وجدت محمد ماجد أونش الذي حولها بلمسة واحدة فوق العارضة بعيدة من حوالي 8 ياردات تقريبًا.

8″ ⚠️بطاقة صفراء مبكرة لحارس مرمى طنطا “علي فرج”.

19″ ⚽ جوووووووووووووول…هفوة قاتلة من مدافعي طنطا!

19″ ???? الهفوة استغلها إسلام جابر في الجهة اليسرى ومرر الكرة بالعرض على حدود ال18 لتصل إلى عمر السعيد الذي تسلم وسدد بكل قوة على أقصى يمين الحارس ليسجل هدف التقدم.