نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون فى كأس الاتحاد الإنجليزي

يستقبل فريق ليفربول نظيره إيفرتون، فى قمة مباريات اليوم الاحد 5-1-2020 على ملعب أنفيلد روود “معقل الريدز”، ضمن منافسات الدور الرابع في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ينطلق لقاء الديربي بين ليفربول وايفرتون مساء اليوم فى تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت مكة، 16:00 بتوقيت جرينتش.

يدخل ليفربول مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما تغلب على شيفيلد يونايتد بهدفين دون مقابل الخميس الماضي ضمن منافسات الجولة الـ 21 فى “البريميرليج”، ليؤمن الصدارة بفارق 13 نقطة على ليستر سيتي أقرب ملاحقيه فيما يمتلك “الريدز” مباراة مؤجلة مع وست هام يونايتد.

ويتسلح ليفربول بالتاريخ لتحقيق الفوز على ايفرتون في مباراة اليوم، حيث لم يتذوق “الريدز” مرارة الهزيمة على ملعب “أنفيلد” أمام ايفرتون سوى مرة واحدة منذ سبتمبر 1999، في حين لم يتذوق ايفرتون طعم الانتصار على ليفربول في المواجهات الـ52 الأخيرة بملعبي “أنفيلد”، و”جوديسون بارك”.

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ويعود آخر لقاء بين ليفربول وايفرتون، بالجولة الـ15 من الدوري الانجليزي “البريميرليج” الموسم الحالي، والذي شهد فوز تاريخي للريدز بخماسية نظيفة على ملعب “جوديسون بارك”، وهي النتيجة التي كانت سببًا في الإطاحة بالمدرب ماركو سيلفا من على رأس القيادة الفنية لـ”التوفيز”، ليكون خليفته هو كارلو أنشيلوتي، الرجل الوحيد الذي هزم الريدز هذا الموسم في مختلف البطولات، عندما كان يتولى تدريب نابولي الايطالي.

وتوج ليفربول بلقب كأس الاتحاد الانجليزي “7 مرات” كان أخرها عام 2006، فيما حصل ايفرتون على الكأس في خمس مناسبات كان أخرها عام 1995.

جدير بالذكر ان المباراة إذا انتهت بالتعادل السلبي، مثلما حدث في لقاء الأمس بين مانشستر يونايتد وولفرهامبتون، فإنها ستُعاد مرة أخرى ولكن في معقل التوفيز.