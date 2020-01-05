هانز فليك يعلق على تقارير عن اهتمام تشيلسي بضم الابا

علق هانز فليك، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني، على تقارير صحفية تحدثت عن أهتمام نادي تشيلسي الإنجليزي بضم مدافع بايرن النمساوي ديفيد الابا.
وفي رده على سؤال حول ما إذا كان لاعب المنتخب النمساوي ” لا يمكن بيعه”، قال فليك في المعسكر الشتوي للنادي البافاري في الدوحة اليوم الأحد:” سأدع هذا الأمر كما هو، تماماً”.
تجدر الإشارة إلى أن صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية أوردت تقريراً تحدثت فيه عن أن تشيلسي مهتم بضم الابا27/ عاماً/ فوراً، وقالت إن النادي الإنجليزي مستعد لدفع 70 مليون يورو مقابل ضم اللاعب.
وينتهي عقد طرف الدفاع مع بايرن في نهاية يونيو .2021
ويلعب الابا في قلب الدفاع بسبب بعض الإصابات في لاعبي الدفاع في الوقت الراهن.
تجدر الإشارة إلى أن تشيلسي سيواجه بايرن ميونخ في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا حيث سيلتقي الفريقان في لندن في الخامس والعشرين من فبراير المقبل على أن تكون مباراة العودة في ميونخ في الثامن عشر من مارس المقبل.
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