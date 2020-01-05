نتيجة مباراة تشيلسي ونوتينجهام فورست فى كأس الاتحاد الإنجليزي

يلتقي نادي تشيلسي الإنجليزي نظيره نوتينجهام فورست، فى احدي مباريات اليوم الاحد 5-1-2020 على ملعب ستامفورد بريدج “معقل البلوز”، وذلك ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

تنطلق مباراة تشيلسي ونوتينجهام بورست مساء اليوم فى تمام الساعة 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت مكة، 14:00 بتوقيت جرينتش.

ويسعى تشيلسي لمواصلة نغمة الانتصارات، مستغلًا بعاملي الأرض والجمهور، بجانب فارق إمكانياته الكبير، من أجل التأهل للدور التالي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويدخل تشيلسي مباراة اليوم وسط معنويات متخبطة، بعدما وقع في فخ التعادل مع برايتون بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي “البريميرليج”.

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ويحتل تشيلسي حاليًا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة، متفوقًا على مانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس بفارق 5 نقاط، وخلف مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث برصيد 44 نقطة.

في المقابل، يرغب فريق نوتنجهام فورست في الانتصار أيضًا، ومحاولة إقصاء تشيلسي رغم ضآلة فرصه في تحقيق ذلك، في محاولة منه لاستكمال المشوار والتأهل للدور التالي من البطولة.

جدير بالذكر أن آخر مباراة جمعت بين فريقي تشيلسي ونوتينجهام فورست كانت في 2017، وانتهت بفوز البلوز بثلاثية نظيفة.