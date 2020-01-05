نتيجة مباراة الزمالك وطنطا فى الدوري المصري

يستضيف فريق طنطا نظيره الزمالك، فى احدي مباريات اليوم الاحد 5-1-2020 على ملعب غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدورى الممتاز.
تنطلق مباراة طنطا والزمالك مساء اليوم فى تمام الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت مكة، 15:00 بتوقيت جرينتش.
يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 18 نقطة، بعدما خاض 10 مواجهات حقق الفوز خلالهم فى 5 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات، وهزم فى مباراتين، بينما سجل لاعبيه 12 هدفًا واستقبلت شباكه 7 أهداف.
فى المقابل يحتل فريق طنطا المركز الخامس عشر بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط، بعدما خاض 11 مواجهة حقق خلالهم الفوز فى مباراة واحدة، وتعادل فى 7 لقاءات، وهزم فى 3 مباريات، بينما سجل لاعبيه 9 أهداف واستقبلت شباكه 11 هدفًا.
ويسعي اليوم المارد الابيض لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية بعدما حقق الفوز فى مباراته الماضية أمام أسوان بهدفين دون رد، والتى جمعت بينهما مساء الخميس الماضى، فى إطار منافسات الجولة الـ11 من مسابقة الدورى، بينما خسر فريق طنطا فى الجولة الماضية خارج ملعبه امام مصر المقاصة بنتيجة 2-1.
ويعود آخر لقاء بين الزمالك وطنطا فى الموسم الماضي بالجولة 22 من مسابقة الدوري، والذي شهد فوز الابيض 2-1 فى المباراة التي اقيمت على ستاد القاهرة الدولي.
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