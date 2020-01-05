نتيجة مباراة الترجي ومستقبل سليمان فى الدوري التونسي

يحل فريق الترجي التونسي ضيفًا ثقيلًا على نظيره مستقبل سليمان، اليوم الأحد 5-1-2020 على الملعب البلدي بسليمان، في إطار المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة، بمسابقة الدوري التونسي الممتاز.

تنطلق مباراة الترجي ومستقبل سليمان عصر اليوم فى تمام الساعة 15:00 بتوقيت مصر، و16:00 بتوقيت مكة المكرمة، و13:00 بتوقيت جرينيتش.

يدخل فريق مستقبل سليمان صاحب الأرض والجمهور المباراة، من أجل الفوز وتحقيق نقاط المباراة كاملة، من أجل الوصول لأعلى المراكز في جدول الترتيب.

ويتواجد مستقبل سليمان حاليًا في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 14 نقطة، جمعها من 12 مباراة، حيث حقق الفوز في 4 مباريات والتعادل في مباراتين والهزيمة في 6 مباريات.

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بينما على الجانب الآخر يدخل الترجي المباراة وعينه على النقاط الثلاث من أجل مواصلة السير نحو الدفاع عن لقبه.

ويتواجد الترجي حاليًا في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة، جمعها من 8 مباريات فقط، حقق الفوز في 7 منها، والتعادل في واحدة فقط، ولم يتلق الفريق أي هزائم حتى الآن.

والتعادل الوحيد للترجي في الدوري كان أمام فريق الملعب بدون أهداف، واستطاع بعدها تحقيق انتصارين على التوالي أمام نجم المتلوي بهدفين مقابل هدف وحيد، بالإضافة إلى فوز عريض على حساب شبيبة قيروان بسبعة أهداف مقابل هدف وحيد.

وتذاع المباراة عبر قناة التليفزيون التونسي الأولى، ويعلق عليها عبد الرحمن العش.