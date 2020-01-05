هيرنانديز يشارك لأول مرة في جزء من تدريبات بايرن في الدوحة

شارك لوكاس هيرنانديز، لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الأحد في جزء من تدريبات فريقه في المعسكر الشتوي في العاصمة القطرية الدوحة.
يشار إلى أن هذه هي أول مرة يشارك فيها هيرنانديز في تدريبات فريقه منذ إجرائه عملية جراحية في الكاحل الأيمن قبل شهرين ونصف الشهر.
وإجتاز الفرنسي23/ عاماً/ اليوم مع فريقه في أول تدريب علني في الدوحة، مرحلة الإحماء والتدريبات في صالة الألعاب (جيمانزيوم).
ولما دخلت التدريبات إلى مرحلة التدريب بالكرة، انفصل لاعب خط الدفاع عن الفريق وأدى التدريب منفرداً مع مدربي اللياقة البدنية.
وكانت صفقة أنتقال هيرنانديز هذا الموسم من أتليتيكو مدريد الإسباني، هي الصفقة القياسية بالنسبة لبايرن إذ بلغت 80 مليون يورو.
ولم يشارك هيرنانديز مع بايرن في الدور الأول سوى في تسع مباريات وذلك بسبب إصابته في القدم والتي أعقبت إصابة سابقة في الركبة أستمرت على مدار فترة طويلة في النصف الأول من العام الماضي.
ولن يشارك هيرنانديز في أولى مباريات بايرن أمام هيرتا برلين في الدور الثاني والمقرر إقامتها في التاسع عشر من الشهر الجاري.
ومن المتوقع أن يعود هيرنانديز إلى المستطيل الأخضر في فبراير المقبل.
كان هانز فليك، المدير الفني للفريق، أفتتح أول تدريب كامل صباح اليوم قبل الإفطار بالجري، وتخلف سيرج جنابري قبل ظهر اليوم عن المشاركة في التدريب في الملعب بسبب إصابة في السمانة، ومن المنتظر أن يجري الفريق تدريباً سرياً بعد ظهر اليوم.
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