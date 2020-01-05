اونلاين | كورة لايف MATCH SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر YALLA SHOOT كورة ستارLIVE7HD تابع لايف رابط ماتش الليفر

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يقدم ليفربول آداء استثنائيًا هذا الموسم، حيث سحق ليفربول إيفرتون في الدور الأول من بطولة الدوري بخماسية كانت سببًا في الإطاحة بالمدرب ماركو سيلفا من تدريب إيفرتون ليكون خليفته هو كارلو أنشيلوتي الرجل الوحيد الذي هزم ليفربول هذا الموسم في مختلف البطولات.

وانتصر أنشيلوتي على ليفربول بثنائية أثناء قيادته لنابولي في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا في الوقت الذي خرج من الأنفيلد بتعادل في مباراة العودة ليكون هو الرقم الصعب بالنسبة لكتيبة يورجن كلوب حتى الآن.

وعلى الجانب الآخر،يعيش ليفربول حالة أكثر من رائعة ولم يهزم محليًا وفي طريقه للفوز بالدوري الإنجليزي بينما انتفض إيفرتون منذ وصول أنشيلوتي مما ينبئ بأن المباراة ستكون في غاية المتعة والإثارة كما جرت العادة.

* مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون :

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* التشكيل المتوقع :

من المتوقع أن يخوض ليفربول المباراة بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : أليسون

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خط الدفاع : جيمس ميلنر - فيرجيل فان دايك - جو حوميز - ترينت أليكساندر آرنولد

خط الوسط : جورجينيو فينالدوم - جوردان هندرسون - نابي كيتا

خط الهجوم : ديفوك أوريجي - روبيرتو فيرمينو - شيردان شاكيري

أما إيفرتون فمن المتوقع أن يكون تشكيله كالتالي :-

حراسة المرمى : جوردان بيكفورد

خط الدفاع : سيديبيه - مايكل كين - ماسون هولجاتي - لايتون بينز

خط الوسط : تيو والكوت - سيجورسون - توم دافيز - ريتشارلسون

خط الهجوم : كالفيرت ليونين - مويس كين

* يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون :

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