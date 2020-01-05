اونلاين | «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الزمالك On SPORT

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بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة الزمالك ضد طنطا، عندما يصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره طنطا، ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

- موعد مباراة الزمالك ضد طنطا لمشاهدتها عبر كورة أونلاين KORAONLINE

حرصًا على مشاهدة مباراة الزمالك ضد طنطا فور انطلاقها نقدم لكم موعد المباراة، حيث تنطلق مباراة الزمالك ضد طنطا، في تمام الخامسة مساء الأحد الموافق 5 يناير الجاري بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة بتوقيت الإمارات، والرابعة بتوقيت تونس، والثالثة بتوقيت جرينتش.

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ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الزمالك ضد طنطا، للاستمتاع بها حصريًا فور انطلاقها عبر قناة ON SPORT.

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يسعى الزمالك لمواصلة الإنتصارات من جديد بعد استعادتها في الجولة الأخيرة أمام أسوان، لاسعاد جماهيره، بث مباشر للمباراة Kora Online.

ويعول الزمالك في مباراة اليوم على خدمات كلا من الثلاثي الهجومي شيكابالا، وأشرف بن شرقي، وعمر السعيد zamalek ONLINE.

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ونقدم لكم بث مباشر لمباراة الزمالك ضد طنطا، للاستمتاع بمباراة قمة الجولة، لذلك يقدم لكم الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.