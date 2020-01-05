اونلاين | رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر Zamalek كورة لايف On SPORTS المفتوحة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر Zamalek كورة لايف On SPORTS المفتوحة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة بث مباشر مباريات الدوري المصري (كورة لايف)| مشاهدة بث مباشر (كورة ستار) – حيث يلتقي فريق الزمالك مع نظيره نادي طنطا اليوم الأحد 5 يناير 2020، على ملعب "غزل المحلة" ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من البطولة المحلية بالموسم الحالي 2019 / 2020، تابع بث مباشر cool kora مباراة الزمالك online.

موعد البث المباشر لمباراة الزمالك ضد طنطا اليوم الأحد 5 / 1 / 2020| متابعة بث مباشر مباريات الدوري yalla live:

تبدأ أحداث المواجهة المرتقبة بين الزمالك وطنطا في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة والدوحة، والثالثة عصرًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، حيث يسعي الفارس الأبيض لتحقيق الفوز وحصد 3 نقاط جديدة تساعده على العودة للمنافسة على مراكز الصدارة بجدول ترتيب الدوري.

ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري ا لمصري برصيد 18 نقطة، بفارق 9 نقاط عن غريمه التقليدي الزمالك صاحب المركز الأول برصيد 27 نقطة، بينما يحتل فريق طنطا المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة.

Advertisements

مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك وطنطا في الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز على رابط الأسطورة liv7hd:

شاهد بث مباشر yalla shoot مباريات الدوري المصري 2019 – 2020، حيث يتفوق فريق الزمالك على منافسه فريق طنطا في تاريخ مواجهات الفريقين، حيث سبق وتقابل الفريقين في 24 مباراة ببطولة الدوري الممتاز، فاز الفارس الأبيض في 20 مباراة، مقابل انتصار وحيد لـ"أبناء السيد البدوي"، بينما حسم التعادل نتيجة 3 مباريات بينهما.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد طنطا في الدوري الممتاز اليوم الأحد 5 / 1 / 2020 على رابط شغال yall kora:

يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة الزمالك وطنطا عبر قناة أون سبورت الفضائية على تردد 10853 أفقي، كما يمكن متابعة المباراة عبر قناة تايم سبورت على تردد 11449 أفقي، وستذاع المباراة عبر البث الأرضي للتليفزيون المصري، ويمكن متابعة بث مباشر لمباريات الدوري المصري عبر روابط بث مباشر المتوفرة عبر موقعنا الخليج 365 الرياضي، بجودة فائقة تناسب جميع السرعات.