اونلاين | بث حي.. مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر اليوم بتاريخ 2020/01/05 الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث حي.. مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر اليوم بتاريخ 2020/01/05 الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر اليوم 2020/01/05 ماتش الزمالك ضد طنطا الدوري المصري ، يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفًا ثقيلاً على نظيره طنطا في الخامسة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة على ملعب ستاد المحلة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2020/2019 ويسعى فريق الزمالك بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون لمواصلة الانتصارات، بعدما نجح الفريق في العودة لطريق الانتصارات في المباراة الماضية على حساب أسوان بهدفين نظيفين سجلهما مصطفى محمد وأحمد سيد "زيزو"، وعاد الزمالك لطريق الانتصارات بعد 3 مباريات من عدم الفوز، حيث خسر الفريق من طلائع الجيش بثلاثة أهداف لهدفين، ثم التعادل مع سموحة والإنتاج الحربي بدون أهداف، قبل أن يفوز على أسوان زهرة الجنوب بهدفين نظيفين في مباراة الجولة الماضية.

على الجانب الآخر فإن فريق طنطا يريد الخروج من دوامة النتائج السلبية في الفترة الأخيرة وخاصة في آخر 10 مباريات في مسابقة الدوري المصري الممتاز، فمنذ الفوز على وادي دجلة بهدف نظيف، خسر الفريق 3 مباريات وتعادل في 7 لقاءات ويريد الفريق تحقيق فوزه الثاني خلال مشواره في بطولة الدوري هذا الموسم ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة من الفوز في 5 لقاءات والتعادل في 3 مباريات والخسارة في مباراتين، بينما يأتي فريق طنطا في المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط من الفوز في مباراة والتعادل في 7 لقاءات والخسارة في 3 مباريات.

بطاقة مباراة طنطا‏ Vs الزمالك.

البطولة : الدوري المصري .

يوم المباراة : 05 / يناير / 2020.

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الاسبوع : الأسبوع 12.

القنوات الناقلة : ON Sport 1 (أون سبورت).

التعليق الصوتي : لم يحدد بعد .

موعد المباراة : الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت مصر (GMT 2+) .

موعد المباراة : الساعة 6:00 مساءاً بتوقيت السعودية (GMT 3+) .

نتيجة المباراة :سيتم إضافة نتيجة مباراة الزمالك وطنطا فوراً بعد الإنتهاء.