اونلاين | يلا شوت "بث مباشر" zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الزمالك رابط zam

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يستضيف ملعب المحلة مباراة قوية اليوم الأحد، نادى الزمالك ونظيرة طنطا ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز.

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع: عبدالله جمعة - محمد عبدالسلام - محمد عبدالغني- أحمد عيد

خط الوسط: محمد حسن - أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - محمد أوناجم

خط الهجوم: عمر السعيد

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وكان نادى الزمالك، قد حقق الفوز على أسوان بهدفين دون رد فى المباراة الماضية التى أقيمت على استاد القاهرة، سجلهما كل من مصطفي محمد وأحمد سيد زيزو، بينما نادى طنطا قد خسر أمام نادي مصر بهدفين لهدف ضمن مباريات الجولة السابقة.

موعد مباراة الزمالك وطنطا ببطولة الدوري المصري

يستضيف ملعب المحلة مباراة الزمالك وطنطا يوم الأحد فى تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة والسادسة مساء بتوقيت السعودية والسابعة مساءبتوقيت الإمارات والرابعة عصرا بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطنطا ببطولة الدوري المصري

يحل نادى الزمالك ضيفا ثقيلا على نادى طنطا ضمن مباريات الجولة الـ12 من بطولة الدوري المصري فى لقاء سيقام فى تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة والسادسة مساا بتوقيت السعودية والسابعة مساء بتوقيت الإمارات والرابعة عصرا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناتى On Sport HD وTime Sport HD.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 18 نقطة بينما يحتل نادى طنطا المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط.