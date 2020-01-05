اونلاين | يلا شوت beIN المفتوحة| مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر YALLAKORA هدف الزمالك

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يواجه فريق الزمالك نظيره فريق طنطا على استاد “غزل المحلة ” وذلك اليوم الأحد 5 /1 /2020 في مباراة مؤجلة لحساب الجولة الثانية عشر من مباريات الإسبوع 12 من منافسات الدوري المصري، كما ويستعد الفريقين لتقديم كل ما لديهما مساء اليوم من أجل الفوز وحصد نقاط المباراة كاملة، يقدم موقع صحيفة العين خدمة مجانية لمتابعيه في متابعة كل ما يتعلق بموعد مباراة الزمالك وطنطا والقنوات الناقلة لها خاصة ان مشجعين ومحبي النادي الابيض يبحثون في الوقت الراهن عن تشكيلة الفريقين والتفاصيل المتعلقة في المباراة المرتقبة بين الناديين.

يلا شوت مباراة الزمالك وطنطا في الدوري المصري

يستعد الزمالك صاحب المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة لمواجهة فريق طنطا صاحب المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط،حيث لعب الزمالك 10 مباريات فاز في 5 لقاءات وتعادل في 3 مبارايات وخسر مبارتين، بينما على الجانب الاخر لعب فريق طنطا هذا الموسم 11 مباراة فاز في مباراة وحيدة وتعادل في 7 مباريات وخسر 3 مباريات.

سيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد متابعة مباراة حافلة بالمتعة والإثارة بين الزمالك وطنطا مساء اليوم في الدوري المصري الممتاز ويرغب كلا الفريقين في تقديم أداء يليق بهما من أجل أسعاد جماهيرهم المؤازرة لهما في لقاء من المنتظر ان يفي بالتوقعات.