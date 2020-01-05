اونلاين | لايف ON SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر اون سبورت يويتوب KORA LIVE رابط ماتش الزمالك "كورة لايف"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لايف ON SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر اون سبورت يويتوب KORA LIVE رابط ماتش الزمالك "كورة لايف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف نادي طنطا نظيره الزمالك ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، في الجولة القادمة، حيث يسعى الأبيض لتأكيد الخروج من كبوته والاقتراب أكثر من أهل القمة، وعلى الجانب الآخر يريد أبناء السيد البدوي الخروج من دائرة الصراع على الهبوط.

وتنطلق مباراة الزمالك وطنطا في تمام الخامسة مساء، ويستضيفها استاد المحلة بمحافظة الغربية.

وتقام مباراة الزمالك وطنطا في إطار منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وفاز الزمالك في المباراة الماضية على أسوان بنتيجة هدفين دون مقابل بعد فشل في تحقيق أي انتصار في المباريات الثلاث الأخيرة بالدوري.

وتذاع مباراة الزمالك ضد طنطا على فضائيتي «أون سبورت» و«تايم سبورت» فضائيا بصورة حصرية.

جدول ترتيب الدوري المصري

يحل الأهلي في المركز الأول برصيد 27 نقطة جمعها من 9 مباريات لعبها حتى الآن وفاز فيها جميعا، تحت القيادة الفنية للسويسري رينييه فايلر، الذي يحقق أفضل انطلاقة في تاريخ الأهلي بالبطولة المحلية بانتصاراته المتتالية.

Advertisements

وكان المقاولون العرب تصدر جدول الترتيب مؤقتا بعد الفوز على الاتحاد السكندري في إطار منافسات الأسبوع 11 من عمر مسابقة الدوري ليرفع رصيده إلى 25 نقطة، وعاد للمركز الثاني.

وخاض الأهلي مبارياتين أقل من المقاولون، بسبب تأجيل مباراته أمام الزمالك في الأسبوع الرابع، وأزمة تأجيل المباريات قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة.

وفي المركز الثالث يتواجد الاتحاد السكندري برصيد 20 نقطة بعدما تجمد رصيده بالخسارة من الأهلي بأربعة أهداف دون رد.

ودخل سموحة إلى المربع الذهب بالنتائح الجيدة التي يحققها مؤخرا بالتواجد في المركز الرابع برصيد 17 نقطة.

ويحل بيراميدز خامسا برصيد 16 نقطة، والإنتاج الحربي سادسا بنفس عدد النقاط، والزمالك سابعا برصيد 15 نقطة.

ويتذيل جدول الترتيب فريقا وادي دجلة ونادي أسوان برصيد 6 نقاط لكل فريق، ويسبقهما طلائع الجيش برصيد 7 نقاط.

أما نادي مصر طرف لقاء اليوم فيتواجد في المركز 13 برصيد 11 نقطة، وأي نتيجة غيجابية يحققها أمام الأهلي ستحسن موقفه في جدول الترتيب.