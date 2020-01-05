اونلاين | كورة لايف zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك GOAL PLUS

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يواجه فريق طنطا منافسه الزمالك في لقاء صعب وقوي بين الفريقين، وذلك ضمن لقاءات الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وبعد أن استعاد نادي الزمالك الملقب بـ «القلعة البيضاء» الانتصارات الغائبة في الدوري المحلي أمام أسوان في الجولة الماضية بهدفين دون رد، سيسعى مجددًا لمواصلة تلك النغمة وتدارك الأمر والعودة لاحتلال المراكز المتقدمة، أمام طنطا.

وكان الزمالك قد سقط في فخ الهزيمة أمام طلائع الجيش واكتفى بالتعادل السلبي أمام الإنتاج الحربي وسموحة، ويتواصل الضغط من الجماهير البيضاء لعودة لاعبيها وفريقها إلى الانتصارات المتتالية.

في الناحية الأخرى يعيش طنطا أيامًا صعبة في الدوري المصري، حيث تذبذب النتائج وغياب الانتصارات منذ آخر 5 جولات تعادل في ثلاثة لقاءات وخسر في إثنان.

الزمالك يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة وبفارق 9 نقاط عن صاحب المقدمة والغريم التقليدي الأهلي.

طنطا يأتي في المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط بفارق 17 نقطة كاملة عن الأهلي صاحب المقدمة.

موعد مباراة طنطا والزمالك في الدوري المصري

تنطلق مباراة طنطا والزمالك في الدوري المصري، في تمام الـ 17:00 توقيت القاهرة، 18:00 توقيت مكة المكرمة، 15:00 توقيت جرينتش.

ملعب مباراة طنطا والزمالك في الدوري المصري

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تقام مباراة طنطا والزمالك في الدوري المصري، على ملعب «استاد غزل المحلة».

التشكيلة المتوقعة لـ مباراة طنطا والزمالك في الدوري المصري

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عبدالله جمعة، محمود عبدالغني، محمد عبدالسلام، أحمد جمعة.

خط الوسط: أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، إسلام جابر، أحمد زيزو، إمام عاشور.

خط الهجوم: عمر السعيد.

تاريخ مواجهات طنطا والزمالك قبل مواجهتهم المقبلة في الدوري

التقى الزمالك وطنطا من قبل 6 مرات في الدوري المصري، فاز الزمالك في 4 وتعادل في إثنين ولم يخسر أو يحقق طنطا الفوز.

الزمالك سجل في شباك طنطا 10 أهداف واستقبل في شباكه 2 هدفين.