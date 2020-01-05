اونلاين | نتيجة مباراة الزمالك اليوم | مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر رابط مباشر On Sport

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تمكن الزمالك من العودة إلى نغمة الانتصارات على الصعيد المحلي وحقق فوزا ثمينًا على ضيفه أسوان بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز. وجاء هذا الانتصار بعد سلسلة من النتائج المخيبة لجمهور الفريق الأبيض، حيث خسر على يد طلائع الجيش واكتفى بالتعادل السلبي أمام كلا من الإنتاج الحربي وسموحة مما وضع ضغوطًا كبيرة على اللاعبين قبل مباراة أسوان من أجل الفوز بالثلاث نقاط. وبالفعل، ظهر الزمالك بصورة جيدة وحصد النقاط الثلاث قبل أن يضرب موعدًا مع طنطا مساء اليوم الأحد في مباراة ستقام على ملعب غزل المحلة.

* التشكيل المتوقع :

من المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بالتشكيل التالي :-

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - محمود علاء - حازم إمام

خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - أشرف بن شرقي - يوسف أوباما

خط الهجوم : أحمد سيد زيزو - مصطفى محمد

* القنوات الناقلة للمباراة:

تنقل قناة تايم سبورت وقناة أون سبورت وقناة النيل الرياضية والقناة المصرية الفضائية بخلاف القنوات الأرضية المصرية مباراة اليوم ومباريات الدوري المصري. وإليكم ترددات القنوات الناقلة على قمر النايل سات:

- تردد قناة تايم سبورت : 11449 أفقي

معدل الترميز 27500

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5/6

- تردد قناة أون سبورت : 10853 أفقي

معدل الترميز 27500

5/6

- تردد قناة النيل للرياضة : 11842 أفقي

معدل الترميز 27500

3/4

- تردد القناة المصرية الفضائية : 11765 أفقي

معدل الترميز 27500

5/6

* مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا :

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