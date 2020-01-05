اونلاين | كورة On Sport مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر "كورة لايف" في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة On Sport مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر "كورة لايف" في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدخل فريق الزمالك تحديا جديدا عندما يواجه طنطا، مساء غد الأحد، ضمن منافسات الدوري المصري.

وتُقام مباراة الزمالك وطنطا في الخامسة من مساء يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري المصري، المقرر إقامتها على ستاد غزل المحلة.

يدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 18 نقطة، بعدما خاض 10 مواجهات حقق الفوز خلالها في 5 مباريات وتعادل في 3 لقاءات وهزم في مباراتين، بينما سجل لاعبوه 12 هدفًا واستقبلت شباكه 7 أهداف.

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مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا في الدوري المصري

مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا في الدوري المصري

مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا في الدوري المصري