اونلاين | يلا شوت PLUS LIVE مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر LIVE رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع جودة متعددة NOW

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يدخل الزمالك تحد جديد عندما يحل ضيفًا على نظيره طنطا، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدورى الممتاز، حيث يسعى الأبيض خلالها لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية بعدما حقق الفوز فى مباراته الماضية أمام أسوان بهدفين دون رد، والتى جمعت بينهما مساء الخميس الماضى، فى إطار منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

ويحتل الزمالك، المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 18 نقطة، بعدما خاض 10 مواجهات حقق الفوز خلالهم فى 5 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهزم فى مباراتين، بينما سجل لاعبيه 12 هدفًا واستقبلت شباكه 7 أهداف، فيما يحتل فريق طنطا المركز الخامس عشر بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط، بعدما خاض 11 مواجهة حقق خلالهم الفوز فى مباراة واحدة وتعادل فى 7 لقاءات وهزم فى 3 مباريات، بينما سجل لاعبيه 9 أهداف واستقبلت شباكه 11 هدفًا.

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موعد مباراة الزمالك وطنطا فى الدورى الممتاز والقنوات الناقلة

تُقام مباراة الزمالك وطنطا فى الخامسة من مساء اليوم الأحد، الموافق 5 / 1 / 2020، على ستاد غزل المحلة، والتى ستُذاع عبر قناتى أون سبورت وتايم سبورت.

ومن المقرر أن يجرى الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، العديد من التغييرات على تشكيل الأبيض فى مباراة فريقه أمام طنطا، بعد الانتصار الذى تحقق أمام أسوان حيث قام بإراحة كلا من: محمود علاء ومصطفى محمد ومحمد عبد الشافى ومحمود حمدى الونش ومحمد أبو جبل، بالإضافة إلى غياب طارق حامد والتونسى فرجانى ساسى، ثنائى خط الوسط، للإيقاف بعدما تعرض الأول للطرد فيما حصل الثانى على الإنذار الثالث وذلك خلال مشاركاتهما فى مباراة أسوان الماضية، مع استمرار غياب حازم إمام وشيكابالا لعدم الجاهزية الفنية.