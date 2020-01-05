رياضة | مواعيد مباريات اليوم الأحد 5 / 1 / 2020.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد نادي مصر بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 5 / 1 / 2020.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد نادي مصر بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام الكثير من المباريات الهامة اليوم الأحد الموافق 5 / 1 / 2020، أبرزها مباراة ليفربول ضد إيفرتون في كأس الاتحاد الإنجليزي، ومواجهتي الأهلي والزمالك في الدوري المصري، لذلك نقدم لكم جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الـ12"

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري المصري بمواجهة المقاولون العرب ضد مصر المقاصة، في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وطنطا ضد الزمالك، في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

الأهلي ضد نادي مصر، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أون سبورت.

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مواعيد مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي "دور الـ64"

أنطلقت مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي بمباراة تشيلسي ضد نوتينجهام فورست، ومواجهة ميدلسبره ضد توتنهام، في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ليفربول ضد إيفرتون، تقام المباراة في تمام 6:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و8:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الـ18"

روما ضد تورينو، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.