رياضة | بث مباشر On Sport.. مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا اليوم بدون تقطيع "الدوري المصري"

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تمكن الزمالك من العودة إلى نغمة الانتصارات على الصعيد المحلي وحقق فوزا ثمينًا على ضيفه أسوان بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتازkora live وجاء هذا الانتصار بعد سلسلة من النتائج المخيبة لجمهور الفريق الأبيض، حيث خسر على يد طلائع الجيش واكتفى بالتعادل السلبي أمام كلا من الإنتاج الحربي وسموحة مما وضع ضغوطًا كبيرة على اللاعبين قبل مباراة أسوان من أجل الفوز بالثلاث نقاط. وبالفعل، ظهر الزمالك بصورة جيدة وحصد النقاط الثلاث قبل أن يضرب موعدًا مع طنطا مساء اليوم الأحد في مباراة ستقام على ملعب غزل المحلة youtube live