رياضة | 'الأعلى للإعلام' يوافق على نقل تردد قناة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الأعلى للإعلام' يوافق على نقل تردد قناة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور عصام فرج وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن قرار لجنة التراخيص بالمجلس، بالموافقة على طلب قناة الزمالك بنقل ترددها، بعد الحصول على ترخيص لإطلاق بث القناة.

وقال في تصريحات لـ"الفجـر"، إن قناة الزمالك حصلت على تردد قناة "dmc أطفال"، على تردد 11449 أفقي معدل الترميز 27500، قبل إطلاق البث الحي خلال أيام.

وكان المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أعلن في وقت سابق وصوله لاتفاق مع الشركة المتحدة الخدمات الإعلامية، على ظهور قناة النادي بشكل رسمي يوم 11 يناير الجاري، على أن يتم البدء في تسجيل الحلقات في التاسع من نفس الشهر.

ويُعلن انطلاق القناة بشكب رسمي في حفل كبير يتم تنظيمه والإعلان عنه قريبًا، في حفل يحضره رموز القلعة البيضاء ورجال الفن والسياسة.