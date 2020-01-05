رياضة | الأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع السوري عمر السومة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع السوري عمر السومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، حقيقة الأنباء التي تردتت في الساعات القليلة الماضية عن اقتراب النادي الأحمر في التعاقد مع الدولي السوري عمر السومة مهاجم فريق أهلي جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال مدير التعاقدات بالأهلي في تصريحات :"عمر السومة خارج حسابات الأهلي تمامًا، ولم يطرح إسمه داخل النادي الأحمر".

وأضاف :"حال طلبه الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر سنبدأ في التحرك للتعاقد معه وجلبه لصفوف النادي، وذلك عبر الطرق الشرعية بالتفاوض مع ناديه أهلي جدة السعودي".

ويبحث مسئولو النادي الأهلي في الفترة الحالية عن التعاقد مع مهاجم قوي لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في ظل عدم قناعة مدرب الفريق فايلر بالمغربي وليد أزارو.