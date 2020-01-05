رياضة | بنى سويف يخاطب الجبلاية لتحديد أعداد الجماهير بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنى سويف يخاطب الجبلاية لتحديد أعداد الجماهير بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل مجلس إدارة نادى بنى سويف فاكسا رسميا إلى اتحاد الكرة المصري وذلك بشأن تحديد الإعداد المقررة من الجماهير، لحضور المباريات في الدور الثاني.

وقال المهندس محمد الواضح ، المشرف العام على الكرة : الخطاب المرسل لمسوؤلى اتحاد الكرة ووليد العطار المدير التنفيذى للجبلاية لتحديد اعداد الجماهير المسموح بحضورها المباريات على ملعبه بالمجموعة الأولى وكذلك مخاطبة الجهات الأمنية بهذا الشأن.

وكان بنى سويف قد بدأ الموسم الحالى بجهاز فنى جديد مكون من حسن موسي مديرا فنيا وأبو المجد مصطفى مدربا عاما وأسامة عبد العزيز مدرب وسيد شلبي مدربا لحراس المرمى ومحمد صلاح ومحمد أبو السعود جهاز ادارى واحمد سعودى ووائل محمد جهاز طبي .

وأبرم محلس إدارة النادى برئاسة المحاسب على سليم العديد من الصفقات تمثلت فى ضم كلا من محمود جمال وأحمد الامور وحسام البدرى وكمال البدوى وهارون اسماعيل وعاطف محمد ومحمود مكى ومحمد ميخا ونصر رمضان ومحمد عبد الجواد وأحمد عبد الرازق ومحمود بكرى ومصطفى صلاح " بلية "والافريقى ليتشا، فيما جاء ضم الثنائى بلال سالم وكريم محفوظ لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وجاءت نتائج بنى سويف خلال 11 مباراة بالدور الاول كالتالى :

حقق الفريق الفوز فى 7 مباريات تمثلت فى الفوز أمام شبان قنا بنتيجة 0/4 وأمام سوهاج بهدف نظيف وأمام المنيا بهدفين نظيفين وامام الإعلاميين بنتيجة 1/2 وامام ديروط 1/2 وأمام الفيوم بهدف نظيف وأمام طهطا بنتيجة 0/2 .

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فيما تعادل سلبيا الفريق السويفى بمباراتين أمام بترول اسيوط وتليفونات بنى سويف.

وخسر الفريق السويفى مباراتين أمام الالمونيوم بهدف نظيف وكذلك أمام البنك الأهلى .

ومع مرور 11 جولة بالدور الاول تصدر محروس محمود مدافع الفريق وعلى محمد على لاعب الوسط قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة برصيد 10 مباريات، فيما لم يشارك كلا من محمد عبد الستار حارس المرمى والافريقى ليتشا فى أى مباراة حتى الآن .

وأحرز لاعبي بنى سويف 14 هدف، منذ بداية الموسم، فيما استقبلت شباكه الفريق 4 أهداف .

وجاء ترتيب هدافي الفريق كالتالى :

كريم اشرف 3 اهداف

مصطفى بلية " هدفين "

محمود بكرى " هدفين "

محمود مكى " هدفين "

بلال سالم " هدف "

حسام عيسى " هدف "

معتز محروس " هدف "

على محمد على " هدف "

حسام البدرى " هدف "