رياضة | تأجيل انطلاق الدور الثانى من دوري الممتاز "ب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل انطلاق الدور الثانى من دوري الممتاز "ب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إجارة اتحاد الكرة المصري تأجيل انطلاق مباريات الدور الثانى من دوري الممتاز "ب" للموسم الحالي 2019/2020 بالثلاث مجموعات لمدة أسبوع.

ووفقا للموعد الجديد ستنطلق مباريات الدور الثاني للممتاز لتقام أيام 19 و 20 و 21 يناير الحالي.

وجاء قرار لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري وذلك نظرا لانتهاء مباريات الأدوار التمهيدية ببطولة كأس مصر بجانب إتاحة الفرصة للأندية لفترة القيد الشتوية يناير 2020 .

ومن المنتظر أن يتم إرسال جداول، مباريات، الدور الثاني، خلال الفتره المقبلة، حيث يتصدر البنك الأهلي، المجموعة الأولى، وسيراميكا، المجموعة الثانية، وفاركو المجموعة الثالثة.