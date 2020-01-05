رياضة | تشكيل طنطا.. مشاهدة مباراة طنطا ضد الزمالك بالدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل طنطا.. مشاهدة مباراة طنطا ضد الزمالك بالدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أيمن المزين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا ، عن تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وشهد التشكيل عودة علي فرج لحراسة المرمي ، بالأضافة لسليمان عبدربه وغياب محمود مسعود وإسلام طارق ، وجاء تشكيل طنطا ضد الزمالك كالآتي :-

علي فرج ، محمد الشاذلي ، سليمان عبدربه ، محمد العشري ، ايهاب سمير ، حسام غالي ، محمود فرج كابونجا ، وليد عادل ، أحمد الألفي ، أحمد فهمي ، محمد ماججد أونش.

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بينما يجلس علي مقاعد البدلاء كلا من :-

محمد فتحي ، محمد حسام الشرخه ، احمد الشناوي ، أحمد قطاوي ، ماريو بيرناردو ، تاديو لوانجا ، عبدالرحمن الدح.

يذكر أن نادي طنطا يستعد لمواجهة الزمالك ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز ، وستقام المباراة بينهم علي ملعب غزل المحلة في تمام الخامسة مساء اليوم.