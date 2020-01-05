رياضة | تشكيل طنطا أمام الزمالك.. مشاهدة مباراة الزمالك اون سبورت بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل طنطا أمام الزمالك.. مشاهدة مباراة الزمالك اون سبورت بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أيمن المزين، المدير الفني للفريق الآول لكرة القدم بنادي طنطا، عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة الزمالك، المقرر اقامتها بعد قليل، على ستاد غزل المحلة، ضمن مباريات الاسبوع الثاني عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي؛-

حراسة المرمى : علي فرج

Advertisements

خط الدفاع : ايهاب سمير، محمد العشري، سليمان عبدربه، محمد الشاذلي

خط الوسط : حسام غالي، محمود كابونجا، وليد عادل

خط الهجوم: أحمد فهمي، اونش، احمد الالفي.