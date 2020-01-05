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شكرا لقرائتكم خبر عن معركة بين ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي لضم موهبة البرازيل والان مع التفاصيل
الأحد 5 يناير 2020
أفادت تقارير أن ريال مدريد يستعد للقتال ضد برشلونة ومانشستر سيتي مقابل خدمات فلامنجو وونكركيد راينر.
حقق اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا مكانة بارزة في عام 2019 بعد أول ظهور له في الفريق مع الفائزين بكأس ليبرتادوريس ، حيث سجل ستة أهداف في 15 مباراة في جميع المسابقات.
ذكرت ماركا أن لوس بلانكوس حريص جدًا على إضافة لاعب خط الوسط الشاب إلى صفوفه ، ومن المتوقع أن يكلف أكثر من 25 مليون جنيه إسترليني.
أبدى خورخي جيسوس مدرب فلامنجو اهتمام العديد من خاطري راينر عندما قال إن اللاعب "سيباع قريباً إلى ناد أوروبي كبير بملايين الدولارات".
لن يكون ريال مدريد قادراً على إشراك اللاعب الدولي الشاب البرازيلي في تشكيلة الفريق إذا ما استكمل تحركه لأن مواقعه الثلاث غير التابعة للاتحاد الأوروبي قد استحوذت عليها بالفعل إيدير ميلتاو وفينيسيوس جونيور ورودريجو.
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