توماس توشيل يتوقع أن يبقى إدينسون كافاني في باريس سان جيرمان

الأحد 5 يناير 2020

أصر توماس توشيل على بقاء إدينسون كافاني في باريس سان جيرمان هذا الشهر وسط صلات مع الانتقال إلى أتلتيكو مدريد.



اللاعب الأوروغواي الدولي ، الذي يلعب الآن في موسمه السابع في باريس سان جيرمان ، سيغيب عن الملاعب في نهاية موسم 2019-20.

زعمت التقارير أن كافاني مستعد للانضمام إلى أتلتيكو هذا الشهر ، حيث يسعى فريق الدوري الأسباني إلى تحقيق أهداف منذ أغسطس.

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في حديثه حول موضوع احتمال انتقاله إلى كافاني ، قال توشيل لـ "آس": "بالنسبة لإدينسون ، لقد قلت ذلك من قبل - كان الأمر صعبًا عندما تعرض لإصابة حيث فقد إيقاعه ولعب آخرون بشكل جيد.

"لكنه هنا ، في إطار جيد من العقل ويجب على الجميع الاستعداد بأفضل طريقة للاستعداد عند الحاجة.

"أنا أثق بهم وأعتقد أنهم سيبقون معنا. ليس من الضروري تخيل أي شيء آخر."

تشير المصادر إلى أن بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي ، الذي حرص على تجنب خسارة كافاني مجانًا في الصيف المقبل ، سيسمح له بمغادرة هذا الشهر مقابل رسم قدره 12 مليون جنيه إسترليني.