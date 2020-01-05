شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون» يعلن تشكيل الزمالك في مواجهة طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل فريقه في مواجهة نظيره طنطا، في المباراة التي تنطلق في الخامسة مساء اليوم، على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الممتاز. وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد صبحي. Advertisements الدفاع: عبدالله جمعة- محمد عبدالسلام- محمد عبدالغني- أحمد عيد. الوسط: محمد حسن- يوسف إبراهيم «أوباما»- إسلام جابر- كريم بامبو- محمد أوناجم. الهجوم: عمر السعيد. ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد عواد- علاء يحيى- أحمد سيد «زيزو»- مصطفى فتحي- أشرف بن شرقي- إمام عاشور.

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