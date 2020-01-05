شكرا لقرائتكم خبر عن التقرير الطبي يحدد موقف ثلاثي الأهلي من السفر إلى زيمبابوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتسلم السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقريرا طبيا عن حالة المصابين قبل رحلة الفريق إلى زيمبابوي، استعدادا لمواجهة بلاتينيوم يوم 11 يناير الجاري، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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ويتسلم فايلر تقريرا عن حالة الثلاثي، حسين الشحات الذي اشتكى من آلام في العضلة الضامة، ومحمود وحيد الذي تعرض لكدمة قوية في وجه القدم، وشريف إكرامي الذي يعانى من إصابة في عضلة السمانة.

وعلى ضوء التقرير الطبي، يتحدد موقف الثلاثي من السفر مع الفريق، ومدى جاهزيتهم للتواجد مع بعثة الأهلي التي تغادر القاهرة فجر يوم 8 يناير الجاري متجهة إلى زيمبابوي.

وخضع ثلاثي الأهلي لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة الأخيرة، ويعد حسين الشحات هو الأقرب للسفر بعد تحسن حالته، كما تزايدت فرص وحيد بشكل كبير، إلا أن موقفه سيتحدد خلال الساعات المقبلة، ونفس الأمر بالنسبة لشريف إكرامي.